Названо 3 помилки в харчуванні, через які ви не худнете

Якщо ви давно намагаєтеся позбавитися від зайвих кілограміва, а результату все немає, варто звернути увагу на свій раціон.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Які помилки ув харчуванні не дозволяють схуднути, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Основні помилки у харчуванні тих, хто прагне схуднути

1. "Я не їм вуглеводи"

За словами Медушкіної, ця помилка призводить до зривів і відкатів ваги.

Вуглеводи – це енергія, паливо, на якому працюють головний мозок, нирки, м'язи і т.д. Якщо вуглеводна їжа не надходить, організм усіма силами підштовхує вас знайти її і з'їсти. І вже не до корисних складних вуглеводів, які дають рівну, надійну енергію, а до простих, які піднімають рівень цукру у крові, інсулін, викликають почуття голоду, тому що не дають насичення. І призводять до відкладання всієї глюкози, яка поглинається, на жири, – пояснила нутриціолог.

2. "Я їм раз в день. На сніданок – лише кава, вдень немає коли, зате потім – нормальна вечера"

Після такого дня – настрою немає, а їсти хочеться. Людина вживає в їжу те, що попадеться на очі: картоплю, торт, ковбасу та ін. Після такого переїдання на ніч, все піде в складки на животі і жир на стегнах.

Харчування має бути збалансованим / Фото medium

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3. "Якщо я переїдаю, потім обов'язково влаштовую розвантажувальний день – п'ю воду або сиджу на яблуках".

Коли людина переїдає – організм відчуває стрес, оскільки не може нормально засвоїти величезну кількість калорій. Наступного дня ви голодуєте і організм знову опиняється у стресовій ситуації.

Енергії то занадто багато, то занадто мало. Організм, не знаючи, чого чекати, уповільнює регенеративні і гормональні процеси. І вага зростає, – підкреслила Катерина Медушкіна.