Якими смачними салатами побалувати сім'ю: 3 простих покрокових рецепти

24 травня 2021 , 18:46
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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Салати є відмінним варіантом як для обіду, так і для вечері. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось новенького.

При цьому важливо не витрачати багато часу на приготування. Такими рецептами 3 салатів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Вирішила для вас зробити добірку легких і швидких у приготуванні салатів, щоб ви змогли і поїсти смачно, й не сильно переживали про готування,
– зазначила Боржемська.

Які салати приготувати

1. Білковий салат

Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 1 білок;
  • 150 грамів свіжих печериць;
  • 100 грамів огірків;
  • 50 грамів червоної цибулі;
  • 10 грамів сметани;
  • 5 грамів французької зерненої гірчиці;
  • спеції, перець.

Як приготувати:

Яйце відварюємо. Печериці ріжемо кубиками та обсмажуємо на сковороді, змаженій олією, до рум'яності. Огірок, яйце й білок нарізаємо кубиками, цибулю – півкільцями. Сметану змішуємо з гірчицею та спеціями. Заправляємо всі інгредієнти.

На приготування білкового салату не знадобиться багато часу / Фото vkuso

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2. Салат з курячою грудкою і квасолею

Інгредієнти:

  • 130 грамів курячої грудки;
  • 1 огірок;
  • 1 помідор;
  • 2-3 яйця;
  • червона квасоля (півбанки);
  • оливкова олія;
  • перець, спеції.

Як приготувати:

Яйця й курячу грудку відварюємо. Все нарізаємо, додаємо квасолю та спеції, заправляємо оливковою олією.

Салат з курячою грудкою й квасолею сподобається всім членам сім'ї / Фото kaemochka

3. Салат а-ля нісуаз

Інгредієнти:

  • 150 грамів консервованого тунця;
  • 50 грамів листя салату;
  • 2-3 помідори;
  • 2 яйця;
  • зелені оливки;
  • оливкова олія;
  • французька гірчиця;
  • сіль;
  • перець.

Як приготувати:

Яйця відварюємо й нарізаємо шматочками. На тарілку викладаємо листя салату, поливаємо їх оливковою олією та гірчицею. Часточками нарізаємо помідори. Викладаємо яйця й помідори на листя салату. Зверху викладаємо тунець та оливки. Солимо й перчимо до смаку.

Салат з тунцем стане ідеальною вечерею / Фото vkuso

 

Автор: Наталя Бережна