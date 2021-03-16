Які сезонні продукти мають бути в раціоні: поради нутриціологині

Як відомо, організм людини завжди потребує вітамінів та мікроелементів. У кожну пору року їх джерела будуть різними.

Які сезонні продукти слід включити у свій раціон – розповіла нутриціологиня Олеся Єгоричєва.

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Травлення – це основа! І найкраще в нашому організмі перетравлюються саме продукти, вирощені в нашому регіоні, вони підтримують наш організм необхідними поживними речовинами в їх оптимальному вигляді! Наприклад, набагато більше користі організм отримає від сезонного місцевого яблука, ніж від екзотичного солодкого манго чи банана,

– зазначила Єгоричева.

Які сезонні продукти мають бути в раціоні

Весна

Перші весняні овочі та трави містять життєво важливі речовини, вітаміни і мікроелементи. Вони допомагають оновлюватися клітинам і прибирають весняну "млявість". Особливу увагу нутриціологиня порекомендувала звернути на шпинат.

Шпинат – джерело вітамінів і мікроелементів / Фото Pixabay

Лето

Літо – час овочів, фруктів і ягід. Вони багаті вітамінами групи B, кальцієм, калієм, залізом, фолієвою кислотою та іншими мінеральними речовинами. За словами Єгоричевої, слід звернути увагу на фенхель. Він низькокалорійний, містить залізо, калій, кальцій (ідеальний для веганів) і має тонкий анісовий аромат.

Фенхель – продукт, який заслуговує на увагу влітку / Фото pixabay

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Осінь

Осінні овочі дають нам широкий спектр вітамінів і антиоксидантів, які допоможуть підтримати організм взимку: буряк, кабачки, горіхи. Один з найбільш корисних для здоров'я овочів – буряк. Містить високий рівень антиоксидантів, і є засобом відновлення після хвороб,

– додала Олеся Єгоричева.

Зима

У зимову пору року організм особливо потребує вітамінів і мініральних речовин. Для цього чудово підійдуть: цикорій, савойська капуста, цибуля-порей, пастернак, шпинат і морква.

Взимку організм особливо потребує вітамінів / Фото Pixabay

Супергероїнею зими, на думку нутриціологині, є лляна олія, яка відрізняється особливим складом жирних кислот і має високий рівень Omega-3.