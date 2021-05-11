Для того щоб організм швидко відновився, слід використати два способи. Детально про них розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Тримайте ще 2 поради, які допоможуть в короткий строк привести себе в форму після довгих вихідних,

– зазначила Кален.

Як швидко прийти у форму після свят

1. Очищення організму і нормалізація роботи кишечника

Спиртні напої, які багато дозволяють собі на свята, призводять до інтоксикації організму. За словами експертки, для того щоб очиститися, можна використовувати сорбенти, а також відвари трав для підтримки печінки, нирок, видільних систем.

Також важливо підтримати кишечник, щоб токсини й шлаки вчасно вийшли з організму. У цьому допоможе клітковина (додайте її в свій раціон), а також бактерії, які нормалізують мікрофлору кишечника.

Уникайте алкоголю навіть на свята / Фото Pixabay

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2. Психологічна робота

За словами Олени Кален, для того щоб не переїдати на свята та вихідні в майбутньому, необхідно розібратися з причинами. Крім того, важливо підкоригувати свою поведінку ф звички. Це допоможе уникнути неприємних наслідків для організму.

Розберіться з причинами переїдання / Фото Pixabay

Періоди переїдання – завжди стрес для організму і зазвичай негативно позначаються на його роботі в подальшому. Тому важливо не тільки вжити заходів після такого святкування, а змінити свої звички та навчитися отримувати задоволення не тільки від їжі, а й від самої атмосфери свят і вихідних,

– резюмувала експертка.