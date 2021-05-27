Кілька простих кроків серед звичок стануть відмінним стартом. Детальніше розповіла дієтологиня та ендокринологиня Альбіна Коміссарова.
Цікаво Що приготувати на вечерю для всієї родини: простий рецепт смачної страви
Ми з вами знаємо, що найскладніше в зниженні ваги – це почати. Тому я пропоную вам маленькі кроки, які допоможуть бути вам стрункішою, без особливих зусиль,
– зазначила Коміссарова.
Пункти, які допоможуть схуднути
- Більше руху
Можна вибирати сходи замість ліфта та ескалатора, ставити машину подалі від місця призначення й хоча б двічі чи тричі на тиждень влаштовувати тривалу прогулянку. Важливо щодня проходити більше, ніж вчора.
- Їсти овочі/фрукти у кожний прийом їжі
Ці продукти можна вживати у будь-якому вигляді. Дієтологиня навела приклад: на сніданок може бути каша з фруктами, на обід – риба, картопля та овочевий салат, перекус – сухофрукти та горіхи, вечеря – овочі на грилі, рис і курка.
- 1-2 раза на день їсти за методом тарілк
- ½ тарілки – овочі чи фрукти;
- ¼ – білки;
- ¼ – складні вуглеводи.
Додавайте овочі або фрукти в кожний прийом їжі / Фото Pixabay
Важливо Допомагають схуднути: які літні продукти додати в раціон
- Якісний відпочинок
Для того щоб не отримувати емоції з їжі, важливо висипатися ц добре відпочивати. Спіть у темній і провітрюваній кімнаті, а за 2 години до сну прибирайте телефон та відмовтеся від кофеїну та алкоголю. Спати необхідно 7-8 годин.
- Відмовтеся від шкідливих продуктів
Замініть звичні продукти на менш калорійні. Наприклад, замість жирної сметани можна взяти грецький йогурт, а білий хліб замінити цільнозерновим.
- Не купуйте додому солодке
Відмовтеся від солодощів у себе вдома. Їжте солодке в гостях або ресторані. Так ви будете розуміти, що заборони немає, але й спокуси вдома не буде.