Мандарин – полезный фрукт, который наиболее популярен в зимние месяцы.

Источник: инстаграм Елены Кален

Однако важно правильно выбирать мандарины. Как это сделать – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Сезон мандаринов в самом разгаре. Это удивительный фрукт, который дарит нам витамины и радует своим ярким цветом и вкусом! В мандарине содержится большое количество витаминов: С, В1, В2, В6, К, А, D, РР. Он благотворно влияет на кровеносные сосуды и предотвращает риск развития рахита у детей. Это настоящий кладезь пользы в зимний период, – отметила Кален.

Как выбирать мандарины

Первое, что нужно оценить при выборе мандаринов – кожуру. Ее оттенки могут варьироваться от желтого до красновато-оранжевого. Важно: чем светлее кожура фрукта – тем кислее он будет.

По словам Кален, мандарины полезны при похудении, а кожура помогает избавиться от жира.

Мандарины содержат много витаминов / Фото bb

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Кому не стоит есть мандарины

Мандарин, как уже говорилось выше, очень полезный фрукт, однако в нем много сахаров, поэтому от него лучше отказаться людям с диабетом. Также мандарины повышают кислотность желудка, поэтому противопоказаны тем, у кого имеются заболевания ЖКТ (например, гастрит или язва).