Как тренироваться в домашних условиях без спортивного инвентаря: видео
Для того чтобы поддерживать форму или снизить вес, заниматься спортом можно в домашних условиях и без дополнительного инвентаря.
Круговую тренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Круговая тренировка в домашних условиях без спортинвентаря. 6-8 раундов,
– отметила Кононова.
Из чего состоит тренировка
В комплексе – 5 упражнений. Отдых зависит от восстановления (следите, чтобы частота сердечных сокращений (ЧСС) снижалась на 25-30 ударов в минуту).
Для домашней тренировки нужен фитнес-коврик / Фото Pixabay
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1. Присед + взрывной присед – 8-10 повторений;
2. 4 ножницы + выпад – 10-12 повторений;
3. Отжимания с касанием ладонью плеча – 8-10 повторений;
4. Велосипед – 20 повторений;
5. Планка – 30-40 секунд.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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