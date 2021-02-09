Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 существенно изменила требования и отношение человека к еде.

Что именно изменилось, и что модно есть в 2021 году, рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Огромное влияние на нас со всех сторон оказал COVID-19, а потому эксперты учитывают динамику поведения потребителей,

– отметила Коготкова.

Какие тренды в еде 2021

Функциональные продукты для поддержки иммунной системы и миробиоты

По словам диетолога, в 2021 году много внимания будет уделяться влиянию еды на вес, на когнитивные функции, уровень энергии и психическое здоровье. Также ожидается, что будет спрос на консультантов по индивидуальному питанию и ЗОЖ (здоровому образу жизни).

Минимум сахара в рационе

Коготкова пояснила, что теперь все обращают внимание на безопасность и низкокалорийность подсластителей. Так, по ее словам, кроме стевии и эритрола, "на рынок выходит аллюлоза, не так давно одобренная FDA".

Масла

Не успев набрать достаточной популярности, уходит в тень MCT масло и за ним кокосовое. На Олимп возвращается оливковое первого холодного отжима, содержащее тирозол (защита от нейродегенеративных состояний) и эленолид (антигипертензивные свойства),

– рассказала Коготкова.

Растительное питание

Диетолог уточнила, что кроме соевых бургеров, "растет спрос на растительный "откорм" рыбы и морепродуктов", также расширяется выбор молочной продукции на растительной основе (масло, сыр, мороженое, йогурт).

Экологичная упаковка

В тренде – охрана окружающей среды, поэтому происходит отказ от микропластика в пользу эко-упаковки.

В 2021 изучается влияние еды на вес и здоровье человека / Фото pixabay

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Домашняя еда

Модным стало готовить пищу дома. Значительное внимание уделяется питанию детей с целью повышения питательной ценности.

Локал-фуд

Популярными становятся местные и сезонные продукты: дикая рыба, молочная продукция, зимние тыква и свекла, летняя клубника.

Что еще нас ждет: пополнение запасов суперфудов, пробиотиков, костных бульонов. Все съедобное, что потенциально может укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Лук, чеснок, имбирь – не удивляйтесь росту цен на эти уникальные "биодобавки",

– резюмировала Алена Коготкова.