Что модно есть в 2021 году: диетолог объяснила, что изменилось из-за COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 существенно изменила требования и отношение человека к еде.
Источник:Инстаграм Алены Коготковой
Что именно изменилось, и что модно есть в 2021 году, рассказала диетолог Алена Коготкова.
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Огромное влияние на нас со всех сторон оказал COVID-19, а потому эксперты учитывают динамику поведения потребителей,
– отметила Коготкова.
Какие тренды в еде 2021
Функциональные продукты для поддержки иммунной системы и миробиоты
По словам диетолога, в 2021 году много внимания будет уделяться влиянию еды на вес, на когнитивные функции, уровень энергии и психическое здоровье. Также ожидается, что будет спрос на консультантов по индивидуальному питанию и ЗОЖ (здоровому образу жизни).
Минимум сахара в рационе
Коготкова пояснила, что теперь все обращают внимание на безопасность и низкокалорийность подсластителей. Так, по ее словам, кроме стевии и эритрола, "на рынок выходит аллюлоза, не так давно одобренная FDA".
Масла
Не успев набрать достаточной популярности, уходит в тень MCT масло и за ним кокосовое. На Олимп возвращается оливковое первого холодного отжима, содержащее тирозол (защита от нейродегенеративных состояний) и эленолид (антигипертензивные свойства),
– рассказала Коготкова.
Растительное питание
Диетолог уточнила, что кроме соевых бургеров, "растет спрос на растительный "откорм" рыбы и морепродуктов", также расширяется выбор молочной продукции на растительной основе (масло, сыр, мороженое, йогурт).
Экологичная упаковка
В тренде – охрана окружающей среды, поэтому происходит отказ от микропластика в пользу эко-упаковки.
В 2021 изучается влияние еды на вес и здоровье человека / Фото pixabay
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Домашняя еда
Модным стало готовить пищу дома. Значительное внимание уделяется питанию детей с целью повышения питательной ценности.
Локал-фуд
Популярными становятся местные и сезонные продукты: дикая рыба, молочная продукция, зимние тыква и свекла, летняя клубника.
Что еще нас ждет: пополнение запасов суперфудов, пробиотиков, костных бульонов. Все съедобное, что потенциально может укрепить иммунитет и поддержать здоровье. Лук, чеснок, имбирь – не удивляйтесь росту цен на эти уникальные "биодобавки",
– резюмировала Алена Коготкова.
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