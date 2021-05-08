Для этого отлично подойдут шашлыки из курицы и креветок. Двумя рецептами поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Приготовила для вас два рецепта – с курицей и с креветками. Их можно приготовить как на мангале на природе, так и дома, например, в духовке, сковороде-гриль или даже на обычной сковороде. Получится тоже очень вкусно!

– отметила Медушкина.

Куриный шашлык с овощами

​На 100 грамм: 65,59 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 11,01/1,18/2,65.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 грамм.

Кабачок – 300 грамм.

Помидоры черри – 100 грамм.

Перец болгарский – 145 грамм.

Йогурт натуральный – 100 грамм.

Соевый соус – 1 чайная ложка.

Лимонный сок – 1 чайная ложка.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Как готовить:

Куриное филе нарезаем средними кусочками.

Для маринада смешиваем: йогурт, соевый соус, лимонный сок, приправы и измельченный чеснок.

Заправляем курицу маринадом, перемешиваем и оставляем на 20-30 минут (можно на несколько часов поставить в холодильник).

Кабачок нарезаем кружочками или полукольцами. Солим и оставляем на 10 минут.

Перец нарезаем крупными квадратиками, а помидоры черри – пополам.

На шпажку или шампур нанизываем кусочек курицы, половинку помидора черри, квадратик перца и кружок кабачка, затем снова кусочек грудки и т.д.

Готовим на сковороде, сковороде-гриль или в духовке в течение 25 минут при температуре 190 градусов.

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Шашлыки из креветок с мятным соусом

На 100 грамм: 116.64 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,61/4,52/1,45.

Ингредиенты:

Креветки – 250 грамм.

Мята – 30 грамм.

Сливки 10% жирности – 2 столовые ложки (30-40 миллилитров).

Масло оливковое – 1 столовая ложка (10 грамм).

Сок лимона – 1 столовая ложка (20-30 грамм).

Чеснок – 1 зубчик (4-6 грамм).

Соль и перец – по вкусу.

Как готовить:

Креветки маринуем в соке лимона с чесноком.

Нанизываем их на шпажки или шампуры, кладем на решетку.

Жарим на сковороде или на огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Мято мелку нарезаем, добавляем сливки, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец.

Все перемешиваем и настаиваем. Этот соус также можно использовать к рыбе.

Шашлыки из креветок – блюдо, которое оценит каждый / Фото vkuso