Для этого отлично подойдут шашлыки из курицы и креветок. Двумя рецептами поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Приготовила для вас два рецепта – с курицей и с креветками. Их можно приготовить как на мангале на природе, так и дома, например, в духовке, сковороде-гриль или даже на обычной сковороде. Получится тоже очень вкусно!
– отметила Медушкина.

Куриный шашлык с овощами

​На 100 грамм: 65,59 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 11,01/1,18/2,65.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 500 грамм.
  • Кабачок – 300 грамм.
  • Помидоры черри – 100 грамм.
  • Перец болгарский – 145 грамм.
  • Йогурт натуральный – 100 грамм.
  • Соевый соус – 1 чайная ложка.
  • Лимонный сок – 1 чайная ложка.
  • Чеснок – 1-2 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Как готовить:

  • Куриное филе нарезаем средними кусочками.
  • Для маринада смешиваем: йогурт, соевый соус, лимонный сок, приправы и измельченный чеснок.
  • Заправляем курицу маринадом, перемешиваем и оставляем на 20-30 минут (можно на несколько часов поставить в холодильник).
  • Кабачок нарезаем кружочками или полукольцами. Солим и оставляем на 10 минут.
  • Перец нарезаем крупными квадратиками, а помидоры черри – пополам.
  • На шпажку или шампур нанизываем кусочек курицы, половинку помидора черри, квадратик перца и кружок кабачка, затем снова кусочек грудки и т.д.
  • Готовим на сковороде, сковороде-гриль или в духовке в течение 25 минут при температуре 190 градусов.

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Шашлыки из креветок с мятным соусом

На 100 грамм: 116.64 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 17,61/4,52/1,45.

Ингредиенты:

  • Креветки – 250 грамм.
  • Мята – 30 грамм.
  • Сливки 10% жирности – 2 столовые ложки (30-40 миллилитров).
  • Масло оливковое – 1 столовая ложка (10 грамм).
  • Сок лимона – 1 столовая ложка (20-30 грамм).
  • Чеснок – 1 зубчик (4-6 грамм).
  • Соль и перец – по вкусу.

Как готовить:

  • Креветки маринуем в соке лимона с чесноком.
  • Нанизываем их на шпажки или шампуры, кладем на решетку.
  • Жарим на сковороде или на огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
  • Мято мелку нарезаем, добавляем сливки, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец.
  • Все перемешиваем и настаиваем. Этот соус также можно использовать к рыбе.

Шашлыки из креветок – блюдо, которое оценит каждый / Фото vkuso

 