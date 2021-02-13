Как похудеть без диет, срывов и стресса: 3 психологических уловки
Для того чтобы снизить вес без диет, откатов и стрессов можно применить 3 психологических приема.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Что это за уловки и как они работают, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Строгие диеты и изнурительные тренировки часто не дают результата, и вес все равно стоит или возвращается… Расскажу, как с помощью трех психологических уловок похудеть без диет и стресса,
– отметила Кален.
Как похудеть без диет: 3 приема
1. Употребляйте продукты осознанно. По словам эксперта, важно обращать внимание на каждый кусочек еду, на ее запах и вкус. Также следует отслеживать чувство голода и его утоление. Сконцентрируйтесь на приеме пищи – это позволит не переедать.
Перекусы на скорую руку, еда перед телевизором, быстрые приемы пищи, вечерние посиделки, еда без голода – все это приводит к перееданию, а значит и к увеличению веса. Когда вы едите быстро или совмещаете приемы пищи с другими делами, то не замечаете момент утоления голода, и лишние калории продолжают откладываться в виде лишнего веса,
– добавила Елена Кален.
Она подчеркнула, что питаясь осознанно, можно не только удерживать свой вес, но и похудеть, употребляя при этом любую пищу.
2. Усиливайте мотивацию – это поможет быстрее дойти к цели. По словам эксперта, отличный способ – разбить большую цель по снижению веса на подцели и отмечать их достижения. К примеру, вы хотите похудеть на 10 кг за 2 месяца. Определите, на сколько вы хотите снизить вес за неделю или месяц – это будут промежуточные цели, которые будут фиксироваться мозгом. Мотивация будет расти с каждым новым успехом, что позволит худеть без срывов и откатов.
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По словам Кален, питаясь осознанно, можно употреблять любую пищу и при этом худеть / Фото Pixabay
3. Научитесь получать удовольствие и положительные эмоции разными способами, а не только с помощью еды. Так организм перестанет требовать лишнюю пищу, а вы не будете набирать вес.
Кален отметила, что пища является одним из самых доступных удовольствий для человека. Она поднимает настроение, снимает усталось и провоцирует набор веса. Ищите альтернативу еде, например, прогулки. Они помогут не только похудеть, но и улучшить качество жизни.
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