Как подкачать ноги: звездный тренер показал функциональные упражнения
Для того чтобы ноги были подтянутыми и красивыми, важна физическая нагрузка. И для этого не обязательно идти в зал – делать упражнения можно на свежем воздухе.
Источник:Инстаграм Андрея Хомицкого
Функциональную тренировку для ног показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий.
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Эмоциональное выгорание, апатия, жизнь в постоянном стрессе, демотивация, отсутсвие приподнятого настроение – это все следствие отношения к себе и своей жизни. Как радио волна, на какую настроился та и играет. Давай сменим радиостанцию, давай сделаем перезагрузку себя и своего сознания,
– отметил Хомицкий.
Он призвал "взять все в свои руки", "начать управлять своим состоянием" и показал функциональные упражнения для ног.
Тренировка на свежем воздухе – это полезно и эффективно / Фото 1zoom
Это мотивирующая, но очень нелегкая тренировка на свежем воздухе,
– подчеркнул тренер.
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Из чего состоит тренировка
- Перепрыгивание через колоду.
- Подъем на одной ноге с подтягиванием колена к груди.
- Отжимания с запрыгиванием.
- Подтягивание колен и тяга руки к поясу.
- Приседание на одной ноге.
- Зашагивание в полуприсед.
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