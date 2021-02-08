Для того чтобы ноги были подтянутыми и красивыми, важна физическая нагрузка. И для этого не обязательно идти в зал – делать упражнения можно на свежем воздухе.

Функциональную тренировку для ног показал двукратный чемпион мира по бодибилдингу Men's Physique IFBB, известный тренер, который занимается с украинскими звездами, Андрей Хомицкий.

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Эмоциональное выгорание, апатия, жизнь в постоянном стрессе, демотивация, отсутсвие приподнятого настроение – это все следствие отношения к себе и своей жизни. Как радио волна, на какую настроился та и играет. Давай сменим радиостанцию, давай сделаем перезагрузку себя и своего сознания,

– отметил Хомицкий.

Он призвал "взять все в свои руки", "начать управлять своим состоянием" и показал функциональные упражнения для ног.

Тренировка на свежем воздухе – это полезно и эффективно / Фото 1zoom

Это мотивирующая, но очень нелегкая тренировка на свежем воздухе,

– подчеркнул тренер.

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Из чего состоит тренировка

В тренировке – 6 упражнений. Все они выполняются в течение 30 секунд в 3-5 подходов.