Выпирание живота является проблемой многих женщин, независимо от веса. Этот нюанс возникает по нескольким причинам.

Как решить эту проблему и избавиться живота, рассказала тренер и блогер aleksasvarovskyh.

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Скажу так, более 80% – это из-за неправильного питания, поэтому все же не надо себе давать причину есть дальше бутерброд, запивая чаем с печенькой, а после обеда лакомиться конфетами в офисе, потому что у тебя "проблемы с гормонами",

– отметила тренер.

Почему выпирает живот: основные причины и варианты решения

Большая жировая прослойка

По словам тренера, нужно обхватить складку на животе – если она больше, чем 4-5 сантиметров, то есть лишний вес. В таком случае причиной живота является избыток жира. Чтобы от него избавиться, стоит отказаться от сладостей, фаст-фуда, белой муки и мучных изделий.

Слабые мышцы пресса и таза

Подобная проблема встречается у женщин, которые только родили, а также у людей в возрасте. Слабость тазовой мускулатуры приводит к прижатию ягодиц, вываливания низа живота из-за опущения органов. Чтобы решить проблему, делайте упражнение вакуум, а также другие на прокачку прямых и косых мышц пресса, ног и ягодиц, разгибателей спины, тазового дна.

Неправильная осанка

Искривление позвоночника (лордоз, кифоз, сколиоз, боковые искривления) тоже приводит к выпиранию живота. Стоит обратиться к невропатологу и ортопеду и исправить положение позвоночника и укрепить кор.

От живота можно избавиться, если выбрать правильный подход​ / Фото goodlooker

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Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта

В рационе всего должно быть в меру: не сидите на диетах. Следите за питанием.

Кортизол

Этот гормон влияет на нервную систему, кровяное давление и обменные процессы. Во время тренировок он стимулирует жиросжигание, если же гормон держится на высокой отметке, то жир скапливается на животе. Основные причины – постоянный стресс и короткий сон. Чтобы решить проблему, сдайте кровь и проверьте уровень кортизола. Далее обратитесь к эндокринологу (при необходимости).

Гормональный сбой

Проблемы с работой щитовидной железы также могут стать причиной выпирания живота. Нужно сдать анализы на гормоны и обратиться к эндокринологу.

Перекачка нижней части пресса

На пресс достаточно делать 2-3 упражнения до или после тренировки, поскольку он и так "работает" при выполнении других упражнений.