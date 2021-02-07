Альпинисты из Индии заявили, что покорили Эверест в 2016 году. Как доказательство этому мужчины показали снимки, которые якобы были сделаны на вершине Джомолунгмы. Но сейчас стало известно, что кадры – фейковые.

Альпинисты Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами уверяли, что в 2016 году им удалось подняться на Эверест. И департамент туризма Непала выдал им соответствующие сертификаты, когда мужчины показали снимки с вершины. Но сейчас стало известно, что фото – коллажи.

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Индия часто дает своим гражданам награды за покорение самой высокой вершины в мире, а госслужащим дают пожизненные льготы. Из-за этого поток в Непал альпинистов из Индии за последние годы заметно вырос.



Теперь мужчинам грозит 10-летний запрет на восхождение в Индии / Фото pixabay

О поддельных снимки заговорили летом 2020 года, когда Ядава выдвинули на престижную премию в области альпинизма. Однако те, кто действительно покорил Эверест, заметили, что флаги на кадрах спокойно свисают, а на вершине – всегда очень ветрено. Кроме этого, пользователи соцсетей присмотрелись, что кислородная маска не подключена к баллону, а в отражении очков не видно снега и гор. После этого в соцсетях начали появляться комментарии с разоблачением – альпинисты и шерпы видели, как Ядав спускался в базовый лагерь после неудачной попытки покорить вершину.

Теперь власти Непала хотят на десять лет запретить Ядаву и Госвами восхождение на территории страны.

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