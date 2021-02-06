Многие люди, мечтающие избьавиться от лишних килограммов, задаются вопросом: можно ли есть торты, пирожные, шоколадки, конфеты и прочие сладости.

При похудении можно есть все, но есть момент, который важно учитывать, рассказала диетолог Алена Коготкова.

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А сладкое можно? Ясно, что "вписать" глазированный сырок или конфету можно в любой рацион. Не превышай норму КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) – будешь худеть,

– отметила Коготкова.

Однако она пояснила, что "высококалорийная, переработанная еда, которой в дикой природе не существовало, опасна тем, что действует на мозг через систему подкрепления".

Чем больше жира и сахара содержится в одном грамме продукта – тем больше удовольствия получает мозг.

Любые сладости можно вписать в свой КБЖУ, но остановиться сложно / Фото 1zoom

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В доэволюционные времена так мозг помогал нам выделять еду более пригодную для выживания. Диабет и атеросклероз? Едва ли голодный наш предок с ними сталкивался, когда единственной сладостью были корешки да мед,

– добавила диетолог.

По ее словам, если человек раз попробует мороженое, торт и прочие вкусности – то обязательно захочется еще. Чем меньше "вредной" еды в рационе – тем лучше. Ведь все начинается с одной конфеты или одного кусочка: если человек раз в неделю, например, на выходных, балует себя вкусняшкой, то каждый понедельник начинается с ожидания субботы и воскресенья.

По словам диетолога, если питаться правильно, то со временем не захочется сладостей / Фото pixabay

Коготкова подчеркнула, что чем меньше подобной еды – тем проще поддерживать вес и тем меньше усилий приходится прилагать для похудения. Питаясь сбалансированно, через некоторое время на такую еду совсем не тянет.