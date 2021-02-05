В последние годы авокадо получило огромную популярность: диетологи говорят о его уникальных свойствах, а продукт все чаще используется в рецептах.

В чем польза авокадо, и можно ли есть его при похудении, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален. Также читайте Что поможет похудеть: назван "волшебный" продукт Почему нужно есть авокадо: 7 важных причин Авокадо богато витаминами группы А, В, К, Р, С, а также магнием, фосфором и калием (в 100 граммах фрукта содержится 14% от суточной нормы калия).

группы А, В, К, Р, С, а также магнием, фосфором и калием (в 100 граммах фрукта содержится 14% от суточной нормы калия). Противовоспалительный эффект. Регулярное употребление авокадо укрепляет иммунитет, снижает риск развития артрита. По словам Кален, это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, жирных спиртов и каротиноидов.

Регулярное употребление авокадо укрепляет иммунитет, снижает риск развития артрита. По словам Кален, это происходит благодаря высокому содержанию антиоксидантов, жирных спиртов и каротиноидов. Омоложение и стройность . Авокадо содержит антиоксидант (сквален), который помогает коже быть упругой и гладкой уже через несколько недель.

. Авокадо содержит антиоксидант (сквален), который помогает коже быть упругой и гладкой уже через несколько недель. Авокадо – продукт калорийный (214 ккал в 100 граммах), однако способствует снижению веса. Это происходит благодаря содержанию клетчатки, которая нормализует работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и положительно влияет на гормональный фон. Авокадо содержит много полезных свойств / Фото pixabay Интересно Как правильно есть макароны при похудении: советы диетолога Авокадо является лидером по содержанию мононенасыщенных жиров . Это Омега-9, олеиновая кислота, которая повышает силы иммунной системы и участвует в ускорении метаболических процессов.

. Это Омега-9, олеиновая кислота, которая повышает силы иммунной системы и участвует в ускорении метаболических процессов. Продукт на 85% состоит из жира, что позволяет легко усваивать жирорастворимые витамины A, D, K, E. К примеру, салат с авокадо не нужно заправлять маслом.

A, D, K, E. К примеру, салат с авокадо не нужно заправлять маслом. Авокадо имеет низкий гликемический индекс, поэтому его можно есть даже при диабете.

Повышает настроение. В авокадо – много фолиевой кислоты, которая улучшает настроение и повышает уровень серотонина (гормона счастья). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН МАРАФОН ПОХУДЕНИЯ (@elenakalen)