Не занимайтесь самообманом: Фус рассказала, когда лучше всего начинать худеть
Для того чтобы избавиться от лишнего веса, не существует идеального времени. Самое главное – желание человека.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Когда и как начинать худеть, чтобы это не отразилось на здоровье, рассказала диетолог Светлана Фус.
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Наверное, дождусь весны... Или осени – тогда овощи и фрукты в изобилии. Ладно, с понедельника точно начну! Нет, с 1-го числа... Признайтесь, ловили себя хоть раз на подобных мыслях?
– отметила Фус.
Она подчеркнула, что не бывает идеального времени для похудения, а все "мифы о сезонных биоритмах" крутятся возле различных диет, которые не только негативно влияют на здоровье, но и провоцируют повышение веса.
Лучшее время для похудения – когда человек хочет и готов заняться собой / Фото pixabay
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Не занимайтесь самообманом! Идеального времени на пути к здоровому образу жизни не существует! Как и продуктов для похудения или чудо-массажа для сжигания жира,
– добавила диетолог.
По словам Светланы Фус, для эффективного и при этом безопасного снижения веса нужна консультация тренера, диетолога, эндокринолога, психолога и реабилитолога. Кроме того, важно, чтобы человек сам хотел похудеть и прилагал для этого усилия.
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