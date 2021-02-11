Для того чтобы избавиться от лишнего веса, не существует идеального времени. Самое главное – желание человека.

Когда и как начинать худеть, чтобы это не отразилось на здоровье, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Наверное, дождусь весны... Или осени – тогда овощи и фрукты в изобилии. Ладно, с понедельника точно начну! Нет, с 1-го числа... Признайтесь, ловили себя хоть раз на подобных мыслях?⁣⁣

– отметила Фус.

Она подчеркнула, что не бывает идеального времени для похудения, а все "мифы о сезонных биоритмах" крутятся возле различных диет, которые не только негативно влияют на здоровье, но и провоцируют повышение веса.

Лучшее время для похудения – когда человек хочет и готов заняться собой / Фото pixabay

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Не занимайтесь самообманом! Идеального времени на пути к здоровому образу жизни не существует! Как и продуктов для похудения или чудо-массажа для сжигания жира,

– добавила диетолог.

По словам Светланы Фус, для эффективного и при этом безопасного снижения веса нужна консультация тренера, диетолога, эндокринолога, психолога и реабилитолога. Кроме того, важно, чтобы человек сам хотел похудеть и прилагал для этого усилия.