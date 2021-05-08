Проверить, правильно ли вы дышите, можно с помощью видео. Им поделилась фитнес-блогер Татьяна Федорищева.
Интересно Как избавиться от жира на боках и животе: чемпионка показала видео
А ты правильно дышишь? Очень-очень важно верно дышать во время выполнения упражнений!
– отметила Федорищева.
Зачем следить за дыханием
Фитнес-блогер пояснила, что с правильным дыханием можно лучше сконцентрироваться на упражнении, получать достаточное количество кислорода и иметь больше сил.
Правильное дыхание – один из важных моментов тренировки / Фото Pixabay
Читайте Праздничные лакомства: сколько калорий в самых популярных продуктах
Как научиться правильно дышать
Очень просто научиться дышать верно: вдох – через нос (более медленно) делается на расслаблении мышц. К примеру, когда вы опускаетесь вниз в скручиваниях на пресс, растягивая мышцу. Выдох – через рот (чуть реже) делается на сокращении мышцы в самом пиковом напряжении (к примеру, когда встаете из приседа в полный рост, напрягая мышцы ног и ягодиц),
– пояснила Татьяна Федорищева.
По ее словам, в остальных упражнениях (статичных) нужно просто ровно дышать, не задерживая дыхание и не разговаривая.
Как дышать во время тренировки – смотрите на видео: