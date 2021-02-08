Детское ожирение – проблема, с которой сталкиваются тысячи семей в Украине. Решить ее могут родители самостоятельно, или же с помощью специалистов.

Как помочь ребенку вернуться к нормальному весу, рассказала врач Клиники диетологии Самойленко, диетолог и ендикринолог Анна Белокоз.

Интересно Какие 3 продукта мешают вам похудеть: диетолог развенчала миф

По данным Минздрава, в Украине ежегодно фиксируют более 15 000 новых случаев ожирения у детей. Лишний вес вредит здоровью и психике. Многие родители не обращают внимание на то, что ребенок набирает лишний вес и обращаются за помощью, когда появляются серьезные проблемы,

– отметила Белокоз.

По ее словам, родители могут исправить ситуацию, обратив внимание на два момента:

Если семья питается колбасами, сладостями, хлебобулочными изделиями – стоит пересмотреть рацион и избавиться высококалорийных продуктов, "которые имеют мало качественных жиров, белков и углеводов и не содержат витаминов и микроэлементов". Нужно обратиться к семейному врачу, диетологу, эндокринологу и обследовать ребенка.

Врач уточнила, что проблема ожирения также может быть генетической (решать ее следует с профильным специалистом) или эндокринологическая (из-за нарушения функций поджелудочной железы или надпочечников).

Если ребенок здоров, но из-за неправильного питания имеет лишний вес, проблему нужно решать самостоятельно или с диетологом.

В рационе ребенка должно быть много овощей​ / Фото pixabay

Также важно Как забыть про голод и снизить вес: названы 2 простых правила

В этом советую обратить внимание на количество углеводов и сладостей в рационе ребенка: "По данным Всемирной организации здравоохранения, количество добавленного сахара не должно превышать 10% от общего количества калорий. В идеале должно быть около 5% (не более 25 г) . Сюда же входят мед, фруктовые сиропы, а также столовый сахар",

– подчеркнула диетолог.

Белокоз напомнила, что мед не следует считать хорошей альтернативой сахара, потому что он тоже является сахаром, только с витаминами. По ее словам, вместо конфет детям можно давать конфеты из сухофруктов или пастилу.

Врач отметила, что в рационе ребенка должно быть много овощей.

Овощи – клетчатка, необходимая для того, чтобы правильно усваивались углеводы, не было резких скачков глюкозы, чтобы правильно работал кишечник и все факторы, которые соответствуют правильному пищеварению,

– пояснила Анна Белокоз, уточнив, что овощи должны быть в рационе и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Колбасы и сосиски стоит убрать из рациона, или же ограничить их потребление. В подобных продуктах, как объяснила диетолог, содержится много углеводов, красители, усилители вкуса, консерванты.

В то же время она подчеркнула, что самостоятельно родители не должны сажать детей на диеты, чтобы не навредить.