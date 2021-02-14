Чем заменить сахар в рационе: самые интересные и необычные варианты
Всем известно, что сахар вреден для здоровья. Особенно отказаться от него или ограничить потребление стоит тем, кто хочет похудеть.
Источник:Инстаграм insta_borzhemsky
Чем можно заменить привычный сахар – рассказала известный тренер Марина Боржемская.
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Чем можно заменить сахар
- Кокосовый сахар производится из высушенного сока кокосовой пальмы и богат витамины группы В, содержит калий и магний. У него низкий гликемический индекс и ярко выраженный карамельный аромат. Он прекрасно дополнит выпечку или утренний кофе.
- Кленовый сироп делают из сока сахарного клена. По словам Боржемской, сначала сок упаривают, после этого сгущают и получается отличная замена сахара без консервантов. В кленовом сиропе содержатся витамины группы В, ниацин, биотин, фолиевая кислота, а также кальций, калий, магний, марганец, фосфор. Он отлично подойдет для выпечки, смузи и десертов.
Для приготовления десертов можно использовать заменители сахара / Фото Pixabay
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- Сироп агавы не очень популярный в Украине. У него насыщенный вкус и много питательных свойств. По словам тренера, сироп агавы не позволяет инсулину резко повышаться в крови.
- Сироп топинамбура производится из корней земляной груши и по вкусу напоминает мед. У него также самый низкий гликемический индекс. Сок топинамбура можно использовать в выпечке.
- Эритрол – популярный подсластитель с приятным сладковатым вкусом и низким гликемическим индексом. Отличный вариант для десертов, выпечки и горячих напитков.
- Стевия имеет нулевой гликемический индекс и не содержит калорий, но при этом обладает специфическим вкусом, который не всем по душе. Ее можно добавлять в десерты и горячие напитки.
Марина Боржемская уточнила, что существуют и другие заменители сахара, но в этот список вошли "самые интересные и необычные".
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