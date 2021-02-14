Всем известно, что сахар вреден для здоровья. Особенно отказаться от него или ограничить потребление стоит тем, кто хочет похудеть.

Чем можно заменить привычный сахар – рассказала известный тренер Марина Боржемская. Интересно Что нужно исключить из рациона после 40 лет: 3 продукта Чем можно заменить сахар Кокосовый сахар производится из высушенного сока кокосовой пальмы и богат витамины группы В, содержит калий и магний. У него низкий гликемический индекс и ярко выраженный карамельный аромат. Он прекрасно дополнит выпечку или утренний кофе.

производится из высушенного сока кокосовой пальмы и богат витамины группы В, содержит калий и магний. У него низкий гликемический индекс и ярко выраженный карамельный аромат. Он прекрасно дополнит выпечку или утренний кофе. Кленовый сироп делают из сока сахарного клена. По словам Боржемской, сначала сок упаривают, после этого сгущают и получается отличная замена сахара без консервантов. В кленовом сиропе содержатся витамины группы В, ниацин, биотин, фолиевая кислота, а также кальций, калий, магний, марганец, фосфор. Он отлично подойдет для выпечки, смузи и десертов. Для приготовления десертов можно использовать заменители сахара / Фото Pixabay Читайте Как похудеть без диет, срывов и стресса: 3 психологических уловки Сироп агавы не очень популярный в Украине. У него насыщенный вкус и много питательных свойств. По словам тренера, сироп агавы не позволяет инсулину резко повышаться в крови.

не очень популярный в Украине. У него насыщенный вкус и много питательных свойств. По словам тренера, сироп агавы не позволяет инсулину резко повышаться в крови. Сироп топинамбура производится из корней земляной груши и по вкусу напоминает мед. У него также самый низкий гликемический индекс. Сок топинамбура можно использовать в выпечке.

производится из корней земляной груши и по вкусу напоминает мед. У него также самый низкий гликемический индекс. Сок топинамбура можно использовать в выпечке. Эритрол – популярный подсластитель с приятным сладковатым вкусом и низким гликемическим индексом. Отличный вариант для десертов, выпечки и горячих напитков.

– популярный подсластитель с приятным сладковатым вкусом и низким гликемическим индексом. Отличный вариант для десертов, выпечки и горячих напитков. Стевия имеет нулевой гликемический индекс и не содержит калорий, но при этом обладает специфическим вкусом, который не всем по душе. Ее можно добавлять в десерты и горячие напитки. Марина Боржемская уточнила, что существуют и другие заменители сахара, но в этот список вошли "самые интересные и необычные". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)