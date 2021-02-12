В чем опасность красного мяса и что может его заменить
Ни для кого не секрет, что красное мясо хоть и считается полезным, но его избыток может вредить здоровью.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
В чем опасность красного мяса и какими продуктами его можно заменить, рассказала диетолог Светлана Фус.
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Вред и польза красного мяса
К сожалению, ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, готовых котлет, действительно существенно повышает риск развития рака, диабета и болезней сердца,
– отметила Фус.
Она пояснила, что все больше научных исследований говорят о том, что избыток красного мяса вреден для организма. При этом красное мясо содержит множество питательных веществ.
Это и полноценный белок, и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Само мясо-важный источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно,
– подчеркнула диетолог.
Красное мясо содержит много питательных веществ / Фото Pixabay
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Чем можно заменить красное мясо
По словам Светланы Фус, черная фасоль является отличным источником растительного белка, богата важными аминокислотами и насыщена клетчаткой. Кроме того, она считается самой полезной среди бобовых культур.
В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка,
– рассказала Фус.
Также она напомнила, что можно расширить количество растительных белков в рационе. В частности, употреблять больше овощей, фруктов, бобовых, орехов и не исключать красное мясо, а просто уменьшить его долю.
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