Ни для кого не секрет, что красное мясо хоть и считается полезным, но его избыток может вредить здоровью.

В чем опасность красного мяса и какими продуктами его можно заменить, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Вред и польза красного мяса

К сожалению, ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, готовых котлет, действительно существенно повышает риск развития рака, диабета и болезней сердца,

– отметила Фус.

Она пояснила, что все больше научных исследований говорят о том, что избыток красного мяса вреден для организма. При этом красное мясо содержит множество питательных веществ.

Это и полноценный белок, и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Само мясо-важный источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно,

– подчеркнула диетолог.

Красное мясо содержит много питательных веществ / Фото Pixabay

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Чем можно заменить красное мясо

По словам Светланы Фус, черная фасоль является отличным источником растительного белка, богата важными аминокислотами и насыщена клетчаткой. Кроме того, она считается самой полезной среди бобовых культур.

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка,

– рассказала Фус.

Также она напомнила, что можно расширить количество растительных белков в рационе. В частности, употреблять больше овощей, фруктов, бобовых, орехов и не исключать красное мясо, а просто уменьшить его долю.