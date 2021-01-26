Миллионы людей в мире хотят избавиться от лишних килограммов и готовы верить в различные аксессуары, которые якобы помогут похудеть без серьезных усилий.

Источник: инстаграм Юлианы Ергешовой

5 популярных, но бестолковых методов похудения назвала врач-диетолог Юлиана Ергешова.

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Пользуясь желанием человека похудеть быстро и с минимальными усилиями, некоторые производители выдумывают и выпускают в продажу абсолютно абсурдные аксессуары и средства для похудения. А иногда люди и сами присваивают фантастические свойства некоторым методам похудения. И пока во всем мире признан лишь один эффективный метод похудения – дефицит калорий – люди до сих пор ищут волшебную таблетку, волшебный девайс и волшебный способ. Такова уж человеческая натура. А лень, как известно, это двигатель прогресса! – отметила Ергешова.

Бестолковые методы похудения

Пояс для похудения

Как известно, невозможно сжечь жир в каком-то одном месте. Однако авторы пояса для похудения обещают, что он избавит от жира на талии, целлюлита, еще и токсины выведет. По словам диетолога, на самом деле подобный пояс всего лишь только способствует усиленному потоотделению.

А человек, к сожалению, не может потерять жир с потом. Наоборот такой пояс может навредить, нарушив водно-электролитный баланс, из-за повышенной потери влаги, – пояснила врач.

Миостимуляторы "Бабочка"

Этот девайс заставляет работать только мышцы брюшного пресса, но через час энергозатраты при его использовании составляют всего 70-80 ккал в час. А вот прогулка на свежем воздухе – 200-300 ккал в час. Стоит задействовать в работу больше мышц – это даст лучший эффект.

Многие верят, что "бабочка" способна избавить от лишнего веса / Фото prom

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Обертывания пищевой пленкой

Этот метод только вызывает усиленное потоотделение и, конечно же, не помогает похудеть. Для того чтобы получить эффект, нужно в таком виде заниматься спортом или хотя бы ходить. Однако стоит помнить о нарушении водно-электролитного баланса.

Пищевая пленка спровоцирует усиленное потоотделение, но не похудение / Фото depo

Серьги и кольца для похудения

Еще одно изобретение, в который верят некоторые люди, которые мечтают похудеть.

Китайские похудительные серьги обещают заодно и зрение улучшить, и метаболизм разогнать, и кровообращение улучшить. Было бы смешно, если бы не было такого количества положительных отзывов на Али-экспресс. Прогресс прогрессом, а в чудеса люди верить перестают! – резюмировала Ергешова.