Альпіністи з Індії заявили, що підкорили Еверест у 2016 році. Як доказ цьому чоловіки показали знімки, які нібито були зроблені на вершині Джомолунгми. Але зараз стало відомо, що кадри – фейкові.

Так, альпіністи Нарендер Сінгх Ядав і Сіма Рані Госвамі запевняли, що у 2016 році їм вдалося піднятися на Еверест. І департамент туризму Непалу видав їм відповідні сертифікати, коли чоловіки показали знімки з вершини. Але зараз стало відомо, що фото – колажі.

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Індія часто присуджує своїм громадянам нагороди за підкорення найвищої вершини у світі, а держслужбовцям дають довічні пільги. Через це потік в Непал альпіністів з Індії за останні роки помітно зріс.



Тепер чоловікам загрожує 10-річна заборона на сходження в Індії / Фото pixabay

Про підроблені знімки заговорили влітку 2020 року, коли Ядава висунули на престижну премію у сфері альпінізму. Проте ті, хто справді підкорив Еверест, помітили, що прапори на кадрах спокійно звисають, а на вершині – завжди дуже вітряно. Крім цього, користувачі соцмереж придивилися, що киснева маска не під'єднана до балона, а в відображенні окулярів не видно снігу та гір. Після цього у соцмережах почали з'являтися коментарі з викриттям – альпіністи і шерпи бачили, як Ядав спускався у базовий табір після невдалої спроби підкорити вершину.

Тепер влада Непалу хоче на десять років заборонити Ядаву і Госвамі сходження на території країни.

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